IBCCاجلاس، متحدہ قومی گریڈنگ سسٹم نافذ کرنیکی منظوری

  • اسلام آباد
سندھ کے صوبائی وزیر نے چیئرمین فیڈرل بورڈ سے امتحانی سافٹ ویئر وصول کیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انٹر بورڈز کوآرڈینیشن کمیشن (آئی بی سی سی) کا 183واں فورم اجلاس کراچی میں ہوا جس میں پاکستان کے تمام صوبوں کے امتحانی بورڈز کے چیئرپرسنز، کنٹرولرز، آئی ٹی ڈائریکٹرز اور سینئر افسران نے شرکت کی۔ سندھ کے صوبائی وزیر برائے یونیورسٹیز اینڈ بورڈز اسماعیل راہو نے فیڈرل بورڈ کے چیئرمین ڈاکٹر اکرام علی ملک سے قومی امتحانی سافٹ ویئر وصول کیا۔ فورم نے 2026کے امتحانات سے پاکستان کا نیا متحدہ قومی گریڈنگ سسٹم نافذ کرنے کی منظوری دی۔ یہ سافٹ ویئر سندھ کے تمام تعلیمی بورڈز کیلئے مارکنگ سسٹم کو جدید بنانے میں معاون ثابت ہو گا۔ایگزیکٹو ڈائریکٹر آئی بی سی سی غلام علی ملاح نے یہ سہولت پہنچانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ 

 

