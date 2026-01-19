صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی پولیس کے ٹرانسفر پروموٹ، ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں تقریب

  • اسلام آباد
راولپنڈی پولیس کے ٹرانسفر پروموٹ، ریٹائر ہونے والے ملازمین کے اعزاز میں تقریب

راولپنڈی (خبرنگار) سٹی پولیس آفیسر سید خالد ہمدانی کی جانب سے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں ٹرانسفر، پروموٹ اور ریٹائرڈ ہونے والے افسران کے اعزاز میں۔۔۔

 پروقار تقریب کا انعقاد، ٹرانسفر ہونے والے افسران میں ایس پی پوٹھوہار احمد طلحہ ولی جبکہ نئے پروموٹ ہونے والے افسران میں ایس پی میاں افضال شاہ اور ایس پی اصغر علی گورائیہ بھی شامل تھے۔ سی پی او سید نے ریٹائر ہونے والے افسران کی محکمہ کیلئے خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کیا، دیگر افسران نے ٹرانسفر، پروموٹ اور ریٹائرڈ افسران کو اعزازی شیلڈز اور تحائف دیئے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

صحت کی دیکھ بھال میں بہتری ہر شہری کا حق ، وزیراعلیٰ

سیلانی کا گل پلازہ متاثرین کے لیے ریلیف پیکیج کا اعلان

قرآن وسنت کی بالادستی میں ہی امت مسلمہ کی ترقی، شاداب رضا

پیپلزپارٹی کرپشن کی بے تاج بادشاہ، جماعت اسلامی سندھ

گندی گلیوں کی صفائی مہم جلد شروع کرنے کا فیصلہ

آگ بجھانے میں تاخیر بدترین گورننس کا نتیجہ، منعم ظفر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر