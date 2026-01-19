صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد کو وبائی امراض سے محفوظ بنانے کیلئے ون ہیلتھ فورس تیار

  • اسلام آباد
اسلام آباد کو وبائی امراض سے محفوظ بنانے کیلئے ون ہیلتھ فورس تیار

ٹیکنیکل پارٹنر پاک ون ہیلتھ الائنس کے تعاون سے تربیتی ورکشاپ کا دوسرا مرحلہ مکمل

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) ہیلتھ سروسز اکیڈمی (ایچ ایس اے) نے وفاقی دارالحکومت کو مستقبل کی ممکنہ وبائی بیماریوں اور ہیلتھ ایمرجنسی سے بچانے کیلئے ایک بڑا سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ اسلام آباد کو وبائی امراض سے محفوظ بنانے کیلئے ون ہیلتھ فورس تیار، ٹیکنیکل پارٹنر پاک ون ہیلتھ الائنس کے تعاون سے منعقدہ دو روزہ خصوصی تربیتی ورکشاپ کا دوسرا مرحلہ کامیابی سے مکمل ہو گیا ہے، جس کے بعد اسلام آباد میں تربیت یافتہ  ون ہیلتھ  پروفیشنلز کی مجموعی تعداد 67ہو گئی ہے۔

دوسرے مرحلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس ، سرکاری و نجی اسپتالوں کے میڈیکل افسران، سینیٹری انسپکٹرز، الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز اور دیگر فرنٹ لائن ورکرز سمیت 32ماہرین کو تربیت دی گئی۔ اس سے قبل پہلے مرحلے میں 35پروفیشنلز اپنی تربیت مکمل کر چکے ہیں۔ ورکشاپ میں ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے اعلیٰ حکام، پاک ون ہیلتھ الائنس کے ماہرین اور وزارت صحت کے نمائندوں نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر