صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راول ڈیم کو صاف رکھنے کیلئے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
راول ڈیم کو صاف رکھنے کیلئے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا فیصلہ

اسلام آباد سے قبضہ مافیا اور غیر قانونی تعمیرات کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا،وزیر داخلہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چوہدری کی زیر صدارت اجلاس میں راول ڈیم کے پانی کو نالوں کے گندے پانی سے بچانے کے لیے سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کا فیصلہ کیا گیا۔ راول ڈیم میں گرنے والے نالوں پر سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس لگانے کے لیے مختلف تجاویز کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹس سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔محسن نقوی نے اس موقع پر واضح کیا کہ اسلام آباد سے قبضہ مافیا اور غیر قانونی تعمیرات کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کسی دباؤ کے بغیر آپریشن کلین اپ اپنے منطقی نتائج کے حصول تک جاری رہے گا۔ پارلیمنٹ لاجز کے نئے بلاک پر ترقیاتی کام 30 جون تک مکمل کرنے کی ہدایت بھی دی گئی۔ کیپیٹل پولیس کالج کی اپگریڈیشن پلان کا بھی جائزہ لیا گیا۔ اس منصوبے کے تحت نئے کلاس رومز، میس اور زیر تربیت اہلکاروں کے لیے بیرکس تعمیر کیے جائیں گے ۔ اس کے علاوہ، اسلام آباد میں جاری اور نئے ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا، جس پر وفاقی وزیر داخلہ اور وزیر مملکت کو مفصل بریفنگ دی گئی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پٹرول مہنگا ادویات کی قیمتوں میں 20 فیصد اضافہ

جیلوں کے قیدیوں کو علاج معالجہ کی بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لئے ہیلتھ کونسل کا قیام

ایس ڈی پی او آفس کا باقاعدہ افتتاح

مجالس کے روٹس پر ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کی ہدایت

ترقیاتی کام سست روی کا شکار ہونے کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات

بیوٹیفکیشن پلان پر عمل درآمد کے دوران ترقیاتی کاموں کی رفتار کا جائزہ لینے کیلئے ڈپٹی کمشنر خوشاب کا دورہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
کچھ آہ وزاری مزید
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سفید پوشی سے کاچھا پوشی تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور’سٹیٹس کو‘
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بیساکھ
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مہنگے پٹرول کا سستا حل
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
روحِ حج
مفتی منیب الرحمٰن