صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

  • کراچی
میرپور خاص:گلی میں کچرا پھینکنے پرجھگڑا، فائرنگ سے 4زخمی

2بچیاں شامل، گلشن کالونی میں واقعہ پیش آیا، پولیس نے 2ملزم گرفتار کرلئے

میرپور خاص (بیورو رپورٹ)میرپورخاص کے علاقے گلشن کالونی میں پڑوسیوں کی فائرنگ سے دو بچیوں سمیت چار افراد زخمی ہوگئے ، اطلاع ملنے پر سٹلائٹ ٹاؤن تھانے کی پولیس جائے واقعہ پر پہنچی، پولیس نے زخمیوں کو سول اسپتال منتقل کیا ، زخمی بچیوں کے رشتے داروں نے بتایا کہ گزشتہ روز بچوں کی جانب سے گلی میں کچرا پھینکنے پر معمولی جھگڑا ہوا تھا، آج پڑوسی مسعود نیک محمد و دیگر افراد نے ہماری خواتین جو گلی سے گزر رہی تھیں، پر حملہ کیا خواتین اپنے گھروں میں گئیں تو ملزمان نے اپنے گھر کی چھت سے فائرنگ کردی، جس کے نتیجے میں دو بچیوں سمیت چار افراد گولیاں لگنے سے زخمی ہوگئے ۔ ڈاکٹروں کی جانب سے دونوں بچیوں کو حیدرآباد ریفر کیا جارہا ہے ، جبکہ پولیس ذرائع کے مطابق فائرنگ کرنیوالے دونوں ملزمان کو پولیس نے گرفتار کرلیا ہے ۔ پولیس کے مطابق فریادی کی جانب سے کیس درج کرایا جائے گا تو مزید کارروائی اور تفتیش کا عمل شروع کیا جائیگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

لاہور کو ڈسٹر کٹ نارتھ ،ساؤتھ میں تقسیم کرنے پر غور

امریکا غزہ معاہدے پر مؤثرعملدرآمدکرائے :طاہر اشرفی

بلدیاتی قانون میں ضروری ترامیم کی جائیں:جماعت اسلامی

رکشہ ڈرائیورز کا مقدمات ‘ بھاری جرمانوں کیخلاف مظاہرہ

پنجاب یونیورسٹی: افسران و ملازمین اضافی کام کے معاوضہ سے محروم

ڈی سی کا قصور بھر کا تفصیلی دورہ صفائی‘ تجاوزات پر سخت احکامات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل