گھریلو ملازم کی تاجر کے گھر 5کروڑ سے زائد کی ڈکیتی

  • کراچی
گھریلو ملازم کی تاجر کے گھر 5کروڑ سے زائد کی ڈکیتی

ملزم بلال نے چھری اور اسلحے کے زور پرنانی کو یرغمال بناکرواردات کی

کراچی (اسٹاف رپورٹر،مانیٹرنگ ڈیسک) ڈیفنس خیابان مجاہد میں گھریلو ملازم تاجر کے گھر 5 کروڑ سے زائد کی ڈکیتی کرکے فرار ہوگیا۔تفصیلات کے مطابق کراچی میں بغیر تصدیق ملازم رکھنا ایک اور تاجر کو مہنگا پڑگیا۔ڈیفنس فیزفائیو خیابان مجاہد میں تاجر کے گھر پانچ کروڑ سے زائد کی ڈکیتی ہوئی، واردات کا مقدمہ درخشاں تھانے میں درج کرلیا گیا، ڈکیتی دو روز قبل ملازم بلال اور اس کے ساتھیوں کی جانب سے کی گئی۔ایف آئی آر میں کہا گیا کہ تاجر اپنے گھرسے والدہ کے ہمراہ نکلا، گھرپرصرف نانی موجود تھیں، کچھ ہی دیر بعد نانی کی جانب سے فون آیا کہ واردات ہوگئی ہے۔

پتہ چلا ہمارے نکلتے ہی ملازم بلال دو ساتھیوں سمیت گھر آیا چھری اور اسلحے کے زور پرنانی کو یرغمال بناکرواردات کی، نانی کے ہاتھ میں 90 لاکھ سے زائد مالیت کے 20 تولے کے کڑے اتارے ہاتھ میں پہنی پانچ قیمتی انگھوٹیاں بھی اتروائی۔اس کے علاوہ الماری سے 10 طلائی سیٹ، ایک قیمتی ہیروں کا ہارانگوٹھیاں، ثقافتی ہار بھی لوٹے گئے، قیمتی رولیکس اور کارٹئیر سمیت 3 گھڑیاں اورالماری میں رکھے 4 لاکھ کیش بھی لوٹے گئے۔

 

