پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے ، گورنر

  • کراچی
کراچی (این این آئی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ پولیس فورس قانون کی حکمرانی اور عوام کے تحفظ کا مضبوط ستون ہے۔

 جدید تقاضوں سے ہم آہنگ تربیت پولیس فورس کی کارکردگی میں نمایاں بہتری لاتی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے نیشنل پولیس اکیڈمی اسلام آباد کے 52ویں اسپیشلائزڈ ٹریننگ پروگرام / 28ویں انیشل کمانڈ کورس کے شرکاء سے گورنرہاؤس میں ملاقات کے دوران کیا ۔ شرکاء نے آئی ٹی مارکی، امید کی گھنٹی اور راشن کی تقسیم کے اقدامات کا جائزہ لیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ گورنر سندھ کے انیشیٹیوز عوامی فلاحی ریاست کی جانب ایک بہترین قدم ہے ۔ 

 

