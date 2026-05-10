صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوڈیرو اسپتال:11ڈاکٹروں کی مبینہ طویل غیر حاضری کاانکشاف

  • کراچی
نوڈیرو اسپتال:11ڈاکٹروں کی مبینہ طویل غیر حاضری کاانکشاف

پی پی ایچ آئی انتظامیہ کانوٹس، غیر حاضر ڈاکٹروں کی فہرست بھی جاری کردیبعض تنخواہیں بھی بٹور رہے ، پی پی ایچ آئی کے پاس تفصیلات نہیں، ڈی ایچ او

نوڈیرو (نمائندہ دنیا)نوڈیرو اسپتال میں محکمہ صحت کی جانب سے تعینات 11 ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز کی مبینہ طویل غیر حاضری کا انکشاف ہوا ہے ، جس پر پی پی ایچ آئی انتظامیہ نے نوٹس جاری کرتے ہوئے متعلقہ ڈاکٹرز کی فہرست بھی جاری کردی ہے ، جاری کردہ فہرست میں ڈاکٹر شہریار، ڈاکٹر کاشف گاڈ، ڈاکٹر کلیم شیخ، ڈاکٹر مزمل کچی، ڈاکٹر مرینا، ڈاکٹر فرحان گاد، ڈاکٹر سشمیتا کماری، ڈاکٹر پوجا کماری، ڈاکٹر شہباز عاربانی، ڈاکٹر سنی کمار اور ڈاکٹر بنتی کے نام شامل ہیں، پی پی ایچ آئی انتظامیہ کے مطابق مذکورہ ڈاکٹرز طویل عرصے سے اسپتال سے غیر حاضر ہیں اور بعض ڈاکٹرز مبینہ طور پر تنخواہیں بھی وصول کر رہے ہیں، دوسری جانب رابطہ کرنے پر ڈی ایچ او لاڑکانہ ڈاکٹر شوکت ابڑو نے بتایا کہ پی پی ایچ آئی کے پاس محکمہ صحت کے ڈاکٹرز سے متعلق مکمل تفصیلات موجود نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ فہرست میں شامل ڈاکٹر شہریار، ڈاکٹر کاشف اور ڈاکٹر مزمل چھٹی کے دنوں میں ریلیور ڈاکٹر کے طور پر ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، ڈی ایچ او کے مطابق ڈاکٹر پوجا کا تبادلہ شاہ آباد جبکہ ڈاکٹر بنتی کا بنگل دیرو ہوچکا ہے ، جبکہ ڈاکٹر کلیم شیخ کیمپنگ ٹیم میں شامل ہوکر سی وی سی ڈیوٹی انجام دے رہے ہیں، انہوں نے مزید بتایا کہ ڈاکٹر سشمیتا، ڈاکٹر سنی کمار، ڈاکٹر فرحان اور ڈاکٹر شہباز نے تاحال جوائن ہی نہیں کیا، جبکہ آج اور کل تعطیل ہونے کے باعث پیر کے روز پی پی ایچ آئی سے اس معاملے پر تحریری وضاحت طلب کی جائے گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کاچلڈرن ہسپتال کا دورہ طبی و انتظامی سہولیات کا جائزہ

جرائم میں کمی ، واداتوں کی روک تھام کیلئے اقدامات کااعادہ

وزیرآباد:معرکہ حق کی پہلی سالگرہ پر افواج پاکستان کو خراج تحسین کیلئے ریلی

فتح معرکہ حق کے حوالے گجرات چیمبر آف سمال انڈسٹری میں تقریب

دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتیں:بلال تارڑ

سی ایس ایس امتحان میں کامیابی پر پنجاب کالج انتظامیہ کی محسن خالد سے ملاقات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
ایک دوسرے کی طاقت
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
سیاست کا جنازہ
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
جنگ کب تک چلے گی؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
معرکہ حق کے ہر ہیرو کو سلام
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کو چین سے کیا ملے گا؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
عالمی سپر پاور کا بدلتا منصب
محمد عبداللہ حمید گل