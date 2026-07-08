صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ائر لنک اور سلیکٹ ٹیکنالوجیز کیلئے 10سالہ اسلامی سنڈیکیٹڈ فنانسنگ مکمل

  • کراچی
ائر لنک اور سلیکٹ ٹیکنالوجیز کیلئے 10سالہ اسلامی سنڈیکیٹڈ فنانسنگ مکمل

کراچی(سٹی ڈیسک)بینک آف پنجاب کی زیر قیادت بینکوں کے کنسورشیم اور انفرا ضامن پاکستان لمیٹڈ نے ائر لنک کمیونی کیشن لمیٹڈ اور سلیکٹ ٹیکنالوجیز لمیٹڈ کیلئے 4.76ارب روپے کی 10 سالہ اسلامی سنڈیکیٹڈ ٹرم فنانس سہولت کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچانے کا اعلان کیا ہے۔

فنانسنگ کنسورشیم میں عسکری بینک لمیٹڈ، بینک آف پنجاب، بینک اسلامی پاکستان لمیٹڈ اور پاک چائنا انویسٹمنٹ کمپنی لمیٹڈ نے مینڈیٹڈ لیڈ ایڈوائزرز اینڈ ارینجرزکے طور پر کردار ادا کیاجبکہ انفرا ضامن پاکستان لمیٹڈ نے 3.57ارب روپے کی کریڈٹ گارنٹی فراہم کی ۔ائر لنک کمیونیکیشن لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مظفر حیات پراچہ نے کہا کہ ائر لنک اور سلیکٹ ٹیکنالوجیز میڈ اِن پاکستان وژن کو آگے بڑھانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نوجوانوں کی تربیت کیلئے ملک بھر ڈیجیٹل یوتھ ہبز بنا رہے، رانا مشہود

راولپنڈی کی تینوں نشستیں جیت کر نواز شریف کو تحفہ دینگے، بیرسٹر دانیال

معیاری تعلیم کا فروغ اولین ترجیح ہے ،وزیر اعظم آزادکشمیر

پاکستان سنگل ونڈو اور لمز کے درمیان تربیت،تحقیق کے فروغ کا معاہدہ

روبینہ خالد سے رکنِ صوبائی اسمبلی میاں علمدار قریشی سکی ملاقات

ایپسما کے وفد کی صوبائی وزیر صہیب احمد بھرتھ سے ملاقات ،مسائل پر گفتگو

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے مقصد کا یہ تماشا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
20 سال کی عمر میں یہ حوصلہ کہاں سے آیا
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی بجٹ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
پاک بھارت مذاکرات کے امکانات؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
کشمیراور خواجہ آصف کا بیان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زندگی کی حقیقت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر