صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تینوں حکمراں جماعتیں شہر میں پانی بحران کی ذمہ دار، منعم ظفر

  • کراچی
تینوں حکمراں جماعتیں شہر میں پانی بحران کی ذمہ دار، منعم ظفر

پی پی، ایم کیوایم، ن لیگ کے فور منصوبے کی راہ میں 20 سال سے رکاوٹ یہ اہل کراچی سے ظلم، حکومتی سرپرستی میں ٹینکر مافیا اربوں کمارہی ہے ، بیان

کراچی(اسٹاف رپورٹر)امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کراچی میں پانی کے دیرینہ بحران اورکے فور منصوبے کے مسلسل تعطل کے شکار رہنے کے حوالے سے بیان میں کہاکہ پیپلز پارٹی، ایم کیوایم اورن لیگ کراچی میں پانی کا بحران پیدا کرکے مگر مچھ کے آنسو بہاتی ہیں، تینوں جماعتوں کاحکومتی اتحاد کے فور منصوبے کی راہ میں 20 سال سے رکاوٹ اور حکومتی سرپرستی میں ٹینکر مافیا اربوں کما رہی ہے اور کراچی کے عوام پانی سے محروم ہیں ۔منعم ظفر نے کہا ہے کہ گزشتہ دنوں قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کوبتایا گیاکہ کے فور منصوبہ مزید تاخیر کاشکار ہوگا اورجو منصوبہ 2028 میں مکمل ہونا تھا اب 2029 تک بھی مکمل نہیں ہوسکے گا یہ اہل کراچی سے بڑا ظلم ہے۔

سابق سٹی ناظم نعمت اللہ خان نے اہل کراچی کیلئے پانی کاکے تھری منصوبہ مقررہ مدت سے پہلے اور کم لاگت میں مکمل کیا تھا، جبکہ کے فور منصوبے کو20سال گزرنے کے باوجود مکمل نہیں کیا جاسکا اور اس کا 3مرتبہ افتتاح کیا جاچکا ہے ۔ آگمین ٹیشن کا کام بھی ناقص معیار کے باعث تین مرتبہ روکا جاچکا۔کراچی کی نصف سے زائد آبادی پانی سے محروم ہے ۔ کے فور منصوبہ وقت پر مکمل ہوجاتا تو عوام آج پانی کی کمی اوربحران کی موجودہ صورتحال سے دوچار نہ ہوتے ، انہوں نے کہا کہ پانی کی لائنوں کا بار بار پھٹنا معمول بن چکا، حکومت اس سنگین بحران کے حل میں مکمل ناکام ہے ، دوسری جانب ٹینکر مافیا اربوں روپے کا پانی فروخت کررہی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

سرگودھااور گردونواح میں تیز آندھی کیساتھ بارش

ہفتے کے دوران 39 اتائیوں کے چالان ، 35 مراکز سیل

ڈی سی کا چناب کے علاقوں کا دورہ ، ممکنہ سیلاب پر انتظامی جائزہ

تمام مقدمات کی تفتیش میرٹ پر مکمل کریں :ایس پی

پیرا فورس نے اسسٹنٹ کمشنر کی زیرقیادت فلیگ مارچ

کمشنر کاڈی ایچ کیوہسپتال میں میڈیکل کالج قیام ،کلاسز اجراکاجائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر