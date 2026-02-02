صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مانگا:ٹھیکیدار بغیر مرمت اور ادھوری گلی چھوڑ کرفرار، شہری پریشان

  • لاہور
آدھی گلی میں پی سی سی نہ ڈالی گئی، کھلے نالے میں بچوں کے گرنے کاخدشہ

لاہور ( سٹاف رپورٹر ) مانگامنڈی کے محلہ توحید آباد کی تعمیرومرمت 4ماہ میں مکمل نہ ہوسکی ، مختصر فاصلے کی گلی پر مہینے لگ جانا اداروں اور ٹھیکیدار کی نااہلی کامنہ بولتا ثبوت ہے ، تفصیلات کے مطابق جامع مسجد اہلحدیث کے گرد گلی کی پی سی سی پر مہینے لگ جانا اچھی کارکردگی کی علامت نہیں۔ تفصیلا ت کے مطابق محلہ توحید آباد کی جامع مسجد کے گردگلی کی پی سی سی پر مہینے لگ جانا اچھی کارکردگی کی علامت نہیں ، نمازی ، خواتین ، بچے ،معمر افراد آمدورفت بڑی مشکلات کاشکار ہیں ،ٹھیکیدار آدھی گلی چھوڑ کربھاگ گیا، بچوں کاکھلے نالے میں گرنے کاخدشہ ہے، اگر حکام نے توجہ نہ دی تو کسی جانی نقصان کاخطرہ ہے ، شہریوں نے حکام سے مطالبہ کیاہے کہ فوری نوٹس لیتے ہوئے گلی میں پی سی سی کاکام کیاجائے۔

