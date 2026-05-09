صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی سکولوں کی رجسٹریشن یقینی بنانے کیلئے سخت اقدامات کا فیصلہ

  • لاہور
نجی سکولوں کی رجسٹریشن یقینی بنانے کیلئے سخت اقدامات کا فیصلہ

تمام ڈپٹی کمشنرز اور چیف ایگزیکٹو آفیسرز ایجوکیشن کو خصوصی مراسلہ بھجوا دیا گیا

لاہور(خبر نگار)محکمہ سکول ایجوکیشن نے صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے پنجاب بھر کے تمام نجی سکولوں کی رجسٹریشن یقینی بنانے کیلئے سخت اقدامات کا فیصلہ کر لیا ہے ۔ غیر رجسٹرڈ سکولوں کے خلاف قانونی کارروائی اور جرمانے عائد کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں۔تمام ڈپٹی کمشنرز اور چیف ایگزیکٹو آفیسرز ایجوکیشن کو خصوصی مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے ، جس میں اضلاع سے رجسٹرڈ اور غیر رجسٹرڈ سکولوں کی مکمل تفصیلات طلب کی گئی ہیں۔محکمہ نے سات روز میں کمپلائنس رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے غیر رجسٹرڈ سکولوں سے کی گئی ریکوری کی تفصیلات بھی مانگ لی ہیں۔دوسری جانب نجی و سرکاری سکولوں کیلئے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ محکمہ سکول ایجوکیشن نے تمام تعلیمی اداروں کو سی اینڈ ڈبلیو ڈیپارٹمنٹ سے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کی ہدایت جاری کر دی ہے تاکہ طلبا کی حفاظت اور سکولوں کی ریگولیشن کو یقینی بنایا جا سکے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

پاکستان علما کونسل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام معرکہ حق پر ریلی

پاکستان نے 3 منٹ میں بھارتی طیارے گرا دئیے :بلال تارڑ

گجرات:10 مئی کو شافع حسین معرکہ حق ریلی کی قیادت کر ینگے

ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے صفائی ورکرز نے معرکہ حق کے حوالے سے ریلی

کمشنر کا حافظ آ باد میں سیوریج منصوبے ،زیر تعمیر ہسپتالوں کا دورہ

انصاف کے دروازے بند، کوئی سننے کو تیار نہیں :طارق سلیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مولانا فضل الرحمن کیلئے دعا
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پھر وہی مکھڈی حلوہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
معرکۂ حق کے بعد والا پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آبنائے ہرمز: سٹرٹیجک کردار تاریخی تناظر میں … (2)
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
شادیوں پر فضول خرچی
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
حج وعمرے کے حوالے سے خواتین کے مسائل …( دوم)
مفتی منیب الرحمٰن