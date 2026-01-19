صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کہروڑپکا میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت میلہ

  • ملتان
کہروڑپکا میں پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے تحت میلہ

خصوصی میلے میں خاندانی منصوبہ بندی ،ماں اور بچے کی صحت سے آگاہی

کہروڑپکا (نمائندہ دنیا)پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام کے سلسلے میں محکمہ صحت و آبادی حکومتِ پنجاب کی ہدایات پر ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر لودھراں سید مدثر ہاشمی کی جانب سے کہروڑپکا میں خصوصی فیملی پلاننگ میلے کا انعقاد کیا گیا۔ میلے کا مقصد عوام کو خاندانی منصوبہ بندی، ماں اور بچے کی صحت، آبادی میں توازن اور تعلیم کی اہمیت سے مؤثر انداز میں آگاہ کرنا تھا۔تقریب کے مہمانِ خصوصی راؤ راشد، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈائریکٹوریٹ جنرل پاپولیشن ویلفیئر لاہور اور ڈی ایس پی کہروڑپکا ملک ریاض احمد تھے۔

جنہوں نے میلے میں قائم مختلف آگاہی اسٹالز کا دورہ کیا اور محکمہ آبادی کی کارکردگی کو سراہا۔ پاپولیشن آفیسرز نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آبادی میں تیز رفتار اضافہ ملکی ترقی کیلئے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے ، جس سے نمٹنے کیلئے خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا ناگزیر ہے ۔میلہ ڈسٹرکٹ پاپولیشن ویلفیئر آفیسر سید مدثر ہاشمی کی نگرانی میں منظم انداز میں منعقد کیا گیا، جس میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اور پاپولیشن کے تمام افسران و اہلکاران، بشمول چودھری طارق سکھیرا نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

موسمیاتی تبدیلی بڑھتے اخراجات کینو کی پیداوار متاثر

شہر میں ٹریفک کا نظام بہتر بنانے کیلئے تمام ٹرک اڈے باہر منتقل کرنے کا فیصلہ کرلیا گیا

میانوالی:جماعت اسلامی کا عوامی ریفرنڈم چوتھے روز بھی جاری

خوشاب پو لیس کا سرچ آ پریشن‘مشکوک افراد کی بائیو میٹرک

کندیاں:مسیحی برادری کی عبادت گاہوں کی سخت سکیورٹی

ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر جہانزیب کا سیوریج ڈسپوزل پوائنٹس کیلئے مختص مقامات کا دورہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
شادیاں اور دولت کی نمائش کا کلچر
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
شاہی ٹٹو
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
صدر مادورو اغوا ہوا‘ سوشلزم نہیں
بابر اعوان
میاں عمران احمد
برآمدات‘ بجلی اور ڈیجیٹل معیشت
میاں عمران احمد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران کی صورتحال، خطے میں تشویش
ڈاکٹر رشید احمد خاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فہمِ سنت اور احادیث شریف
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر