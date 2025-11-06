صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل وا لا دین کا لو نی با ئی پا س سے آ گے تک سڑ ک ٹوٹ پھوٹ کا شکا ر

  • سرگودھا
گل وا لا دین کا لو نی با ئی پا س سے آ گے تک سڑ ک ٹوٹ پھوٹ کا شکا ر

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)گل وا لا دین کا لو نی با ئی پا س سے آ گے تک سڑ ک بر ی طرح ٹوٹ پھوٹ کا شکا ر ہو چکی ہے ۔۔۔

اسی طرح گل والا کچہ پھاٹک سے بھٹی چوک تک سڑی کی عدم تعمیر سے ہزاروں گھرانوں کے افراد کو سخت دشواری کا سامنا ہے ،اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ سڑکوں کے فنڈز سیاسی نمائندوں کے کہنے پر کہیں اور خرچ کر دیئے گئے جبکہ یہ سڑ کیں انتہا ئی مصر وف ترین ہیں جہاں پر ہز ا روں کی تعداد میں لوگو ں کی آمدورفت رہتی ہیں سڑ کوں کی ٹوٹ پھوٹ کی و جہ سے حادثا ت کی شرح بھی بڑھتی ہی جا ر ہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ہوٹلز اور چائے خانوں کے لئے ایس او پی بنانے کا فیصلہ

ٹائر جلانے ، پائرولائسز پلانٹس پر مکمل پابندی کا نوٹیفکیشن

گارڈن میں شہری کو کچلنے والے ڈمپر ڈرائیور کی ضمانت منظور

جیکب آباد:750 افراد چوہوں، بلیوں، کتوں کے کاٹنے سے زخمی

ندی میں ڈوبنے ،دیوار کے ملبے تلے دبنے سے 4 افراد چل بسے

مکران کوسٹل ہائی وے پر خوفناک حادثہ،5 جاں بحق ، 2 زخمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ … (2)
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مسجد کا انتظام کس کی ذمہ داری ہے؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
زہران ممدانی کی کامیابی کے مضمرات
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہ جو تاریک مٹی پہ مارے گئے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(5)
مفتی منیب الرحمٰن