صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کالعدم ٹی ایل پی 37کارکنوں کی نظر بندی میں 30دن کی توسیع

  • سرگودھا
کالعدم ٹی ایل پی 37کارکنوں کی نظر بندی میں 30دن کی توسیع

مرحلہ وار فورتھ شیڈول میں شامل کرنے کیلئے بھی اقدامات شروع کر دیئے گئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) ضلعی انتظامیہ کی جانب سے کالعدم ٹی ایل پی کے ڈسٹرکٹ جیل میں بند مزید 37کارکنوں کی نظر بندی کے دورانیہ میں مزید تیس دن کی توسیع کر دی، جبکہ انہیں مرحلہ وار فورتھ شیڈول میں شامل کرنے کیلئے بھی اقدامات شروع کر دیئے گئے ہیں ، ذرائع کا کہنا ہے کہ مجموعی طور پر 160سے زائد کارکنوں کو حالیہ احتجاجی تحریک کے دوران وقتاً فوقتاً حراست میں لیا گیا تھا جن میں سے 67کارکنوں کی نظر بندی کے دورانیہ میں پہلے ہی ایک ماہ کی توسیع کی جا چکی ہے جبکہ گزشتہ روزضلعی انتظامیہ کی جانب سے مزید37کارکنوں کو بھی مزید ایک ماہ نظر بند رکھنے کے احکامات جاری کر دیئے گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا اجلاس ، انسداد سموگ و ڈینگی مہم کا جائزہ

واسا کے سیوریج منصوبوں پر کام کی رفتار بڑھانے کا حکم

گندم بڑھاؤ مہم؛ چک 142 جھمرہ میں فارمر ڈے کا انعقاد

فیسوں،ٹیچنگ ونان ٹیچنگ سٹاف کی ریکروٹمنٹ کیلئے کمیٹی قائم

گندم کی کاشت ، ہدف کیلئے وسائل بروئے کار لا رہے :وزیرِ زراعت

ڈینگی لاروا کی افزائش روکنے کیلئے ہاٹ سپاٹس کی نگرانی کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سنت وحدیث، مکتبِ فراہی اور روایت
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
مجھے خوف آتشِ گُل سے ہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
مفتی تقی عثمانی، 27ویں ترمیم اور عمران خان کا مستقبل
بابر اعوان
سعود عثمانی
ہے کوئی سننے والا ؟
سعود عثمانی
جویریہ صدیق
دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی
جویریہ صدیق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مایوسی کیوں؟
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر