صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لیزر لینڈ لیولرز کی قرعہ اندازی، 43 خوش نصیب کاشتکار منتخب

  • سرگودھا
لیزر لینڈ لیولرز کی قرعہ اندازی، 43 خوش نصیب کاشتکار منتخب

حکومت کو جدید زرعی مشینری ذریعے خود کفالت کی جانب لے جا رہی ہےیہ اقدام زرعی ترقی اور خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے:کاشتکار

سرگودھا (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے زراعت ترقی پسند وژن کے تحت ضلع سرگودھا میں محکمہ اصلاح آبپاشی کے زیر اہتمام لیزر لینڈ لیولرز کی شفاف قرعہ اندازی منعقد ہوئی، جس کے ذریعے 43خوش نصیب کاشتکاروں کا انتخاب کیا گیا۔اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر محمد ارشد وٹو اور پاکستان مسلم لیگ (ن) کے ڈویژنل صدر چوہدری شاہنواز رانجھا نے مشترکہ طور پر قرعہ اندازی کی کارروائی مکمل کروائی۔ضلع بھر سے تقریباً 350 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے جانچ پڑتال اور شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے 43 مستحق کاشتکاروں کا انتخاب کیا گیا۔ منتخب ہونے والے کاشتکاروں کو لیزر لینڈ لیولرز فراہم کیے جائیں گے ۔اس موقع پر اے ڈی سی ہیڈکوارٹر نے کہا کہ حکومت پنجاب کاشتکاروں کی خوشحالی اور زرعی پیداوار میں اضافہ کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے ۔ لیزر لینڈ لیولر کے استعمال سے پانی کی بچت، زمین کی بہتر ہمواری اور فی ایکڑ پیداوار میں نمایاں اضافہ ممکن ہے ۔چودھری شاہنواز رانجھا نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب کا وژن کسان دوست ہے اور موجودہ حکومت کسانوں کو جدید زرعی مشینری کی فراہمی کے ذریعے خود کفالت کی جانب لے جا رہی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ شفاف قرعہ اندازی کے ذریعے مستحق کاشتکاروں کو سہولیات کی فراہمی خوش آئند اقدام ہے ۔اس موقع پر کاشتکاروں نے حکومت پنجاب اور محکمہ اصلاح آبپاشی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام زرعی ترقی اور خوشحالی کی جانب ایک اہم قدم ہے ۔ انہوں نے کہا کہ جدید زرعی مشینری کی فراہمی سے ان کے کاشتکاری کے اخراجات میں کمی آئے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

جی بی میں جاری منصوبے جلدمکمل کئے جائیں ،وزیر مواصلات

سی ڈی اے اجلاس، جناح میڈیکل کمپلیکس کیلئے اراضی کی منظوری

کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ بارے اجلاس ،بریفنگ

ن لیگ ملکی ترقی اور عوامی خدمت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ،امیر مقام

بینک آف خیبر کی لاہور میں ایک اور برانچ کا افتتاح

اسلام آباد میں سرچ آپریشن ،2افغانوں سمیت 37افراد گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین سو ارب ڈالر سے تین ارب ڈالر تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
حکیم دُسی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پوسٹ مذاکرات کے حالات
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جدید طرز کی شادی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تراہ نکالو کام چلاؤ
آصف عفان
امیر حمزہ
خلیج کا جہان اور حضورﷺ کا دستر خوان
امیر حمزہ