صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور، گوجرہ، قصور، ڈی آئی خان: 4 افراد کی خودکشی

  • جرم و سزا کی دنیا
لاہور، گوجرہ، قصور، ڈی آئی خان: 4 افراد کی خودکشی

نوجوان عدنان اور جہانزیب نے نامعلوم وجہ پر اپنی زندگیاں ختم کیں سرور نے بیوی روٹھنے پرجان دی،چوکیدار گلزار نے دفتر میں پھندا لیا

لاہور، گوجرہ، قصور، ڈیرہ اسماعیل خان(کرائم رپورٹر، نمائندگان دنیا، اے پی پی)لاہور، گوجرہ، قصور اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 4افراد نے خودکشی کرلی۔ علامہ اقبال ٹاؤن میں 18 سالہ عدنان نے نامعلوم وجہ پر پنکھے سے پھندا لگا کرزندگی ختم کی۔پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔گوجرہ میں محکمہ زراعت کے چوکیدار نے دفتر میں دوران ڈیوٹی پنکھے سے پھندالگاکر مبینہ طور پراپنی جان لے لی۔

چک نمبر 227 گ ب کا رہائشی محمد آ صف اسسٹنٹ ڈا ئریکٹر زراعت کے دفتر میں چو کیدار تعینات تھا، اتوار کو چھٹی کے روز مبینہ طور پر زندگی کا خاتمہ کرلیا۔ اسسٹنٹ ڈا ئریکٹر زراعت گلزار شا ہد نے چوکیدار سے موبا ئل پر رابطہ کیا ، کال اٹینڈ نہ کرنے پر دفتر پہنچا تولاش پنکھے سے جھولتی ہوئی ملی۔ قصورکے علاقہ سرائے مغل میں گھریلو ناچاقی پر2بچوں کے باپ 45 سالہ محمدسرورنے بیوی کے روٹھ کر میکے جانے سے دلبرداشتہ ہوکر درخت کیساتھ پھندالے کر موت کو گلے لگایا۔ڈیرہ اسماعیل خان کی اطلس خان کالونی میں 39سالہ جہانزیب شاہ نامعلوم وجہ پر پنکھے سے پھندا لیکر دارفانی سے کوچ کرگیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

انٹارکٹیکا کی برف کے نیچے کیا ہے ،راز سے پردہ اٹھ گیا

کائنات کے آغاز میں نمودار ہونیوالی کہکشاں دریافت

نُعمان آئی لینڈ، جہاں سمندر نے تاریخ کو گود لے رکھا ہے

3 دن میں 10 لاکھ اے آئی ایجنٹس سوشل میڈیا پر آگئے

چپل، کنگھے اور برتن ،انڈیا میں نیم کا انوکھا استعمال

جِلد میں پھنس جانیوالی پھانس کو نکالنے کا آسان طریقہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کالم اور ادب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
کہیں بھول نہ جائیں
رسول بخش رئیس
سعود عثمانی
سرسبز محبت۔ ہری زمین…(3)
سعود عثمانی
میاں عمران احمد
بیانات سے زیادہ اعداد بولتے ہیں
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
جنگجوئوں کو خدائی خدمت گار بنانے والا
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
زیارتِ حرمین شریفین
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak