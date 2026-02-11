صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہر میں ٹریفک حادثات،85سالہ خاتون سمیت 2افراد جاں بحق

  • جرم و سزا کی دنیا
شہر میں ٹریفک حادثات،85سالہ خاتون سمیت 2افراد جاں بحق

لاہور(کرائم رپورٹر)صوبائی دارالحکومت میں مختلف مقامات پر ٹریفک حادثات،85سالہ خاتون سمیت 2افراد جاں بحق ہو گئے ،پولیس نے لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کردیا ۔

تفصیلات کے مطابق ڈیفنس کے علاقے ڈی ایچ اے میں یونیورسٹی کے قریب ٹرک کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار 44سالہ عارف نے دم توڑ دیا ۔علاوہ ازیں کاہنہ کے علاقے فیروزپور روڈپر ایلیٹ ٹاؤن کے قریب مسافر ویگن کی زد میں آکرسٹرک عبور کرنیوالی 85سالہ خاتون بیگم زوجہ صدیق دم توڑ گئی۔ اطلاع ملنے پر متعلقہ تھانوں کی پولیس نے دونوں لاشیں مردہ خانے منتقل کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہوار تو سارے پنجاب کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خواجہ آصف‘ بل کلنٹن اور نواز شریف
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم: تبدیلی کب آئے گی؟
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
سیاسی نظام میں تبدیلی کے امکانات
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
بنگلہ دیش انتخابات خطے میں بڑی تبدیلی
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کھیلوں کے حوالے سے شرعی حدود وقیود
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak