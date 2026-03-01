صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نجی یونیورسٹی :کروڑوں کی اشیا لوٹنے والے 6ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
نجی یونیورسٹی :کروڑوں کی اشیا لوٹنے والے 6ملزم گرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر) انویسٹی گیشن پولیس نے داتا دربار کے علاقہ میں گن پوائنٹ پر نجی یونیورسٹی سے کروڑوں روپے مالیت کی اشیا کی واردات میں ملوث خاتون سمیت 6ملزمان گرفتار کر لیے ۔

 ترجمان کے مطابق واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈی آئی جی انویسٹی گیشن نے ملزمان کو گرفتار کر کے مال مسروقہ برآمد کرانے کے لیے ٹیم تشکیل دی تھی ،گزشتہ روز انویسٹی گیشن پولیس ٹیم نے بڑی کارروائی کر کے ملزمان کو گرفتار کر کے ان سے نجی یونیورسٹی کے کروڑوں کے 79عددسی پی یو اور 20 عدد ایل ای ڈی ،دو 125 موٹر سائیکل اور ناجائز اسلحہ بھی برآمد کر لیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak