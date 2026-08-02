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موترہ :مختلف واقعات میں خاتون اور زمیندار پر تشدد

  • جرم و سزا کی دنیا
موترہ :مختلف واقعات میں خاتون اور زمیندار پر تشدد

موترہ(نامہ نگار )مختلف واقعات میں خاتون اور زمیندار کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ۔

بہاری پور کی ارشاد بی بی گھرمیں موجودتھی کہ اسی دوران ملزم جاوید اقبال گھس آیا اور خاتون کوتشددکرکے زخمی ،کپڑ ے پھاڑ کرنیم برہنہ کردیا۔ تھانہ موترہ کے علاقہ داؤکے کلاں کے نصیر کے کزن کبیر نے ٹریکٹر ان کے گیٹ پر چڑھادیا جس کے نتیجہ میں گیٹ اور موٹرسائیکل کو نقصان پہنچا اور نصیر کوتشددکانشانہ بھی بنایا ۔

 

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