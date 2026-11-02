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سگیاں ناکے پر کارروائی، 150 پتنگیں برآمد ، دو ملزم گرفتار

  • جرم و سزا کی دنیا
سگیاں ناکے پر کارروائی، 150 پتنگیں برآمد ، دو ملزم گرفتار

پبلک ٹرانسپورٹ پرشیخوپورہ سے سپلائی ناکام بنادی گئی ، ملزم پولیس کے حوالے

لاہور(کرائم رپورٹر)مجاہد سکواڈ نے سگیاں ناکے پر کارروائیاں کرکے غیر قانونی پتنگوں کی سپلائی ناکام بناکر 2 ملزم گرفتار کرلیے ۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزم پابندی کے باوجود شیخوپورہ سے لاہور پتنگیں منتقل کر رہے تھے ، پبلک ٹرانسپورٹ کی تلاشی پر ملزموں سے 150 سے پتنگیں برآمد ہوئیں۔ گرفتار ملزم ذیشان اور عزیر مزید قانونی کارروائی کیلئے تھانہ شاہدرہ پولیس کے حوالے کردئیے گئے ۔ پتنگ بازی پر ریاستی شیڈول تک پابندی برقرار، لاہور پولیس کی خلاف ورزی کرنے والوں کیخلاف بلاامتیاز کارروائی جاری ہیں۔

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