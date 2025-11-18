صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

برطانیہ نے امیگریشن کے نئے منصوبے کا اعلان کردیا

  • دنیا میرے آگے
برطانیہ نے امیگریشن کے نئے منصوبے کا اعلان کردیا

لندن (اے ایف پی )برطانوی پارلیمنٹ میں امیگریشن کے نئے منصوبے کا اعلان کردیا گیا۔ہوم سیکرٹری شبانہ محمود نے اسائلم کے نظام میں اصلاحات کا اعلان پارلیمنٹ میں کیا۔۔۔

 اور کہا کہ پناہ حاصل کرنے والوں کو برطانیہ میں عارضی قیام کی اجازت ملے گی۔پناہ گزین کا 5 کی بجائے 2 سال 6 ماہ بعد سٹیٹس کا جائزہ لیا جائے گا، آبائی ملک کو محفوظ تصور کئے جانے پر پناہ گزین کو واپس بھیجا جائے گا۔پناہ کے طالب افراد متعدد کے بجائے صرف ایک اپیل کرسکیں گے ، سیاسی پناہ گزین کو برطانیہ میں مستقل رہائش کیلئے 20 برس انتظار کرنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ پناہ گزینوں کیلئے ہاؤسنگ اور ہفتہ وار الاؤنس کی بھی اب ضمانت نہیں ہوگی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

دیپیکا پڈوکون نے بھاری معاوضے والی فلمیں چھوڑنے کی وجہ بتادی

صبا قمر سے دشمنی نہیں، میڈیا مقابلے کا تاثر دیتا :ماہرہ

پریانکا چوپڑا کی 6سال بعد بھارتی سینما میں واپسی

بار بار سمجھا کر بیوی کو گرومنگ کا عادی بنایا:احسن خان

ادیتی راؤ کا جعلی واٹس ایپ اکاؤنٹ بنائے جانے کا انکشاف

اولڈ ایج ہوم میں ماؤں کی بے بسی پر دل ٹوٹ گیا:پروین اکبر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستانی سیاست اور مڈل کلاس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
خزاں کے رنگ اور کولاژ
خالد مسعود خان
سلمان غنی
افغانستان مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
جیو اکنامکس کا قومی وژن
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
اعظم گڑھ کا ایک قابلِ فخر فرزند
نسیم احمد باجوہ
حافظ محمد ادریس
حضرت عُروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak