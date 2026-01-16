صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سنگاپور کے وزیر اعظم نے اپوزیشن لیڈر کو برطرف کر دیا

  • دنیا میرے آگے
سنگاپور(اے ایف پی)سنگاپور کے وزیر اعظم لارنس وونگ نے اپوزیشن لیڈر پریتم سنگھ کو فوری طور پر برطرف کر دیا۔۔۔

 ، جس کی وجہ پریتم سنگھ کی مجرمانہ سزا اور پارلیمنٹ کی جانب سے ان کی نااہلی ہے ۔ سنگھ ورکرز پارٹی کے سربراہ ہیں، وہ پارلیمانی کمیٹی کے  سامنے  جھوٹ بولنے کے جرم میں قصوروار پائے گئے تھے ، ہائیکورٹ نے بھی ان کی اپیل مسترد کی۔ وونگ نے پارٹی کو نئی اپوزیشن قیادت کیلئے نامزدگی بھیجنے کی ہدایت کی ہے ۔ سنگاپور میں حکمران پارٹی اپوزیشن رہنما کے انتخاب پر براہ راست اختیار رکھتی ہے ۔

 

