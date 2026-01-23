صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امن بورڈ ، منجمد اثاثوں سے 1ارب ڈالر دے سکتے :روس

  • دنیا میرے آگے
امن بورڈ ، منجمد اثاثوں سے 1ارب ڈالر دے سکتے :روس

گرین لینڈ کا معاملہ باعث تشویش نہیں،الاسکا کی فروخت جیسا ہی ہے :پیوٹن گرین لینڈ کی ممکنہ قیمت دو سو سے ڈھائی سو ملین ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے

ماسکو(نیوز ایجنسیاں)روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا ہے کہ روس منجمد اثاثوں میں سے امن بورڈ کیلئے ایک ارب ڈالر فراہم کرنے کیلئے تیار ہے ، جس کا مقصد مشرق  وسطی ٰمیں پائیدار امن کا قیام ہے ۔روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے کہا کہ امن بورڈ کا بنیادی مقصد مشرق وسطیٰمیں امن و استحکام کو فروغ دینا ہے ، اور روس اس مقصد کے لئے عملی کردار ادا کرنے کو تیار ہے ، صدر پیوٹن کے مطابق روس منجمد اثاثوں میں سے ایک ارب ڈالر امن بورڈ کو دینے پر آمادہ ہے ۔امریکا کی جانب سے گرین لینڈ کے حصول کی کوششوں پر بات کرتے ہوئے روسی صدر نے کہا کہ یہ معاملہ تشویش کا باعث نہیں،امریکا کا گرین لینڈ خریدنے کا خیال انیسویں صدی میں روس کی جانب سے الاسکا کی فروخت جیسا ہے ۔صدر پیوٹن نے کہا کہ اگر اس وقت الاسکا کی فروخت کو مدنظر رکھا جائے تو آج کے دور میں گرین لینڈ کی ممکنہ قیمت دو سو سے ڈھائی سو ملین ڈالر کے درمیان ہو سکتی ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

امن بورڈ کا قیام، شہباز شریف کے بھی دستخط : وزیراعظم اور فیلڈ مارشل کی ڈیووس میں عالمی رہنمائوں سے ملاقاتیں، ٹرمپ کا مسکراتے ہوئے عاصم منیر کی جانب اشارہ

امن بورڈ، پارلیمنٹ اور کابینہ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا :اپوزیشن، قومی مفاد مقدم رکھا گیا : وفاقی حکومت

پنجاب : مارکیٹوں، سکولوں، ہائی رائز بلڈنگز کا فائر سیفٹی آڈٹ کرانے کا فیصلہ

بلدیاتی انتخابات میں تاخیر پر برہمی، وزیراعلیٰ پنجاب کو بلانے پر مجبور نہ کریں : چیف الیکشن کمشنر

ایم کیو ایم کا کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے، 18 ویں ترمیم ختم کرنے کا مطالبہ

18 ویں ترمیم کے خاتمے سے کیا گل پلازہ جیسے واقعات نہیں ہونگے : سندھ حکومت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak