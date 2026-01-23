سعودی عرب:منشیات سمگلنگ کیس پاکستانی شہری کو سزائے موت
مکہ مکرمہ(دنیا مانیٹرنگ)مکہ مکرمہ ریجن میں منشیات سمگلنگ کیس میں پاکستانی شہری کو سزائے موت دے دی گئی۔۔۔
سعودی وزارت داخلہ کے مطابق پاکستانی شہری نقاب خان کو سعودی عرب میں منشیات سمگلنگ کرنے کی کوشش میں گرفتار کیا گیا تھا، تحقیقات اور اقبالی بیان میں ملزم پر عائد الزام ثابت ہوگیا تھا۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق قانونی چارہ جوئی کے بعد ملزم کو عدالت کے سامنے پیش کیا گیا۔ عدالت نے پیش کردہ تحقیقاتی رپورٹ اور اقبالی بیان کی روشنی میں نقاب خان کو سزائے موت کا حکم سنایا۔