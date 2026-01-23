صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

افغانستان :تیز ہوائیں، برفباری لینڈ سلائیڈ ،14ہلاک

  • دنیا میرے آگے
افغانستان :تیز ہوائیں، برفباری لینڈ سلائیڈ ،14ہلاک

کابل (اے ایف پی)افغانستان میں شدید بارش اور برفباری کے باعث لینڈ سلائیڈ کے نتیجے میں کم از کم14افراد ہلاک ہو گئے ۔ قندھار میں تیز ہوا اور بارش سے چھ بچے جان کی بازی ہار گئے جبکہ کئی مکانوں کو نقصان پہنچا۔ پروان میں ایک آدمی برفانی تودے کی زد میں آ کر ہلاک ہوا۔۔

نورستان میں لینڈ سلائیڈ کے نتیجے  میں ایک خاندان کے تین افراد ہلاک اور دو زخمی ہوئے ۔ وسطی اور شمالی علاقوں میں شدید برفباری کے باعث مارکیٹس بند اور سڑکیں بلاک ہو گئی ہیں، جس سے شہریوں کو مزید خطرات لاحق ہیں۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ:بنگلادیش مؤقف پر قائم،فیصلہ تبدیل نہ کرنیکا اعلان

بابر کا بگ بیش میں سفر ختم، پی سی بی نے واپس بلا لیا

ساف فٹسال چیمپئن شپ،پاکستان نے بنگلہ دیش کو ہرادیا

پی ایس ایل کے 4 سالہ میڈیا رائٹس فروخت کرنیکا فیصلہ

پاکستان اور آسٹریلیا کی سیریز کیلئے میچ آفیشلز کا اعلان

انڈر 19 ورلڈ کپ :پاکستان نے زمبابوے کو مات دیدی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak