صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک کو مزید خوشحال ،محفوظ بنائیں گے :جاپانی وزیر اعظم

  • دنیا میرے آگے
ملک کو مزید خوشحال ،محفوظ بنائیں گے :جاپانی وزیر اعظم

ٹوکیو(اے ایف پی)جاپان کی وزیر اعظم تاکائچی نے الیکشن سے ایک روز قبل ووٹرز سے وعدہ کیا کہ وہ ملک کو مزید خوشحال اور محفوظ بنائیں گی۔ انہوں نے کہا سخت امیگریشن جانچ، ٹیکس اور ہیلتھ انشورنس کی تعمیل کو یقینی بنایا جائے گا۔

 64 سالہ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر شہری کو معیاری تعلیم، صحت اور محفوظ روزگار میسر ہونا چاہیے ۔ انہوں نے معاشی ترقی کو لازمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مضبوط معیشت کے بغیر فلاح و بہبود، صحت اور تعلیم کے لیے وسائل ممکن نہیں۔ رائے عامہ کے سروے میں ان کی پارٹی کو دو تہائی اکثریت ملنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ، نوجوانوں میں بھی تاکائچی کی مقبولیت بڑھ گئی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

زندگی کی سب سے بڑی خوشی بیٹیاں ہیں:منیب بٹ

دھماکا اور ان کا تماشہ، ندا یاسر کے بسنت منانے پر تنقید

اے آر رحمان پر تنقید، پرکاش راج کی کنگنا رناوت پر تنقید

معروف برطانوی ریپر اوکلی نیل نے اسلام قبول کرلیا

امریکی ریپر کانیے ویسٹ کی اہلیہ نے برہنہ تصاویر پر خاموشی توڑ دی

فنکار اداکاراؤں پر کالا جادو کرانے آتے ہیں:راجہ حیدر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak