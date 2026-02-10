صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خفیہ جوہری تجربات کرنیکا امریکی الزام صریح جھوٹ:چین

  • دنیا میرے آگے
خفیہ جوہری تجربات کرنیکا امریکی الزام صریح جھوٹ:چین

بیجنگ(اے ایف پی) چین نے امریکا کے اس الزام کو سختی سے مسترد کر دیا ہے کہ اس نے خفیہ جوہری دھماکا خیز تجربات کیے ہیں۔۔۔

 چینی وزارتِ خارجہ نے امریکی دعوؤں کو بے بنیاد اور صریح جھوٹ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ واشنگٹن اپنے جوہری تجربات دوبارہ شروع کرنے کیلئے بہانے تراش رہا ہے ۔ امریکا نے الزام لگایا تھا کہ چین نے 2020 میں ایک جوہری تجربہ کیا اور مزید بڑے تجربات کی تیاری کر رہا ہے ۔ چین نے امریکا سے غیر ذمہ دارانہ اقدامات فوری روکنے کا مطالبہ کیا ہے ۔ ادھر بیجنگ نے جوہری تخفیف اسلحہ مذاکرات میں شامل ہونے سے فی الحال انکار کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

گارڈن ٹاؤن سمیت مختلف علاقوں میں لاکھوں کے ڈاکے

مناواں کی ڈمپنگ سائٹ سے خاتون اوربچے کی لاشیں برآمد

کھڈیاں:بجری اتارتے کرنٹ لگنے سے ٹرک کا ہیلپرجاں بحق

میہڑ :پولیس اور ڈاکوؤں میں مقابلہ، 3اہلکار شہید، ایک زخمی

دکان پر قبضے کی کوشش، توڑ پھوڑ کرنیوالے ملزموں کیخلاف مقدمہ

بغیر لائسنس اسلحہ برآمد، ملزم گرفتار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پاکستان 2050ء
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پانی ہمیشہ نشیب کی جانب بہتا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ایپسٹین فائلز، کانٹے بوکر پھولوں کی تمنا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
پاکستان وسطی ایشیائی ممالک کی ترجیح کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
پہیہ جام ہڑتال کا زمانہ لد چکا
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
ظلم کا خاتمہ مگر کیسے؟
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak