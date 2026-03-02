آبنائے ہرمز کی بندش، عالمی جہاز رانی افراتفری کا شکار
ایتھنز(این این آئی، مانیٹرنگ ڈیسک)یونانی مرکز جہازرانی کے ذرائع نے کہا ہے کہ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز بند کئے جانے کے بعد عالمی جہاز رانی شدید افراتفری کا شکار ہے۔
ذرائع نے کہا کہ یورپ سے ایشیا آنے والے بحری تجارتی جہازوں کو نہر سوئز میں داخل نہ ہونے کی ہدایت کی گئی ہے ۔جہاز مالکان کی جانب سے ایشیا آنے والے جہازوں کو بحیرہ روم میں ہی رک کر انتظار کرنے کی ہدایت کی گئی ہے ۔اطلاعات کے مطابق سعودی عرب کی جانب سے دمام پورٹ اتھارٹی کی بندرگاہ میں لنگر انداز تمام جہازوں کو باہر نکل جانے کی ہدایت کی گئی ہے ۔ذرائع کا کہنا تھا کہ آبنائے ہرمز بند ہونے سے کتنے جہاز خلیج فارس کے اندر پھنس گئے ہیں یہ کل دوپہر تک واضح ہوگا۔ اس وقت خلیج فارس میں موجود اکثر جہازوں نے اپنی لوکیشن اور لائٹس بند کر دی ہیں۔
ذرائع کے مطابق خلیج فارس میں ایک وقت میں ڈیڑھ سو تک آئل ٹینکرز اور کارگو جہاز ہوسکتے ہیں۔ خلیج فارس میں امریکا اور اسرائیل کے علاوہ دنیا بھر کے ممالک کے جہاز آتے ہیں،خلیج فارس میں پھنسے جہاز اور ان کا عملہ خطرے میں ہے ۔بحیرہ روم اور خلیج فارس میں رکے جہازوں کو بھاری مالی نقصان کا سامنا ہوگا۔ آبنائے ہرمز کی بندش سے ایل پی جی کا ریٹ 540 ڈالر سے بڑھ کر اتوار کو 7 سو سے 750 ڈالر فی ٹن ہونے کا امکان ہے ۔ذرائع نے مزید بتایا کہ خام تیل کی قیمت پر کتنا فرق پڑے گا اس کا دو سے چار دن بعد پتا چلے گا۔