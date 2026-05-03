فرانس :غیرقانونی ریو پارٹی، 40ہزار افراد خطرناک فوجی مقام پر جمع
کورنوس(اے ایف پی)فرانس میں ہفتے کو 40ہزار افراد ایک فوجی علاقے میں غیر قانونی ریو پارٹی میں جمع ہوئے، حکام نے نہ پھٹنے والے گولوں اور ممکنہ دھماکوں کے خطرے سے خبردار کیا تھا۔
دھماکا خیز مواد کے خدشات کے باوجود تقریبات جاری ہیں،تیز میوزک اور رنگ برنگے لباسوں میں ملبوس شرکا نے خیمے اور گاڑیاں لگا کر میدان بھر دیا۔ حکام کے مطابق اس مقام پر پرانے دھماکا خیز مواد کی موجودگی کے باعث خطرات ہیں ، بم ڈسپوزل ٹیم کو ایک گولہ بھی ملا۔حکومت نے کہا کہ غیر قانونی ہونے کے باوجود سکیورٹی کے اقدامات کیے گئے ۔ادھر فرنچ پارلیمنٹ ایسے اجتماعات کے خلاف سخت قوانین بنانے پر غور کر رہی ہے ۔واضح رہے ریو پارٹی عام طور پر غیر رسمی یا غیر قانونی میوزک تقریب ہوتی ہے جس میں نوجوان یا موسیقی کے شائقین جمع ہوتے ہیں۔ اس میں اکثر الیکٹرانک ڈانس میوزک،ٹیکنو، ہاؤس یا ٹرنس میوزک بجائی جاتی ہے۔نوجوان تفریح، آزادی اور کمیونٹی کے تجربے کیلئے جمع ہوتے ہیں۔