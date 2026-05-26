صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت :پٹرولیم مصنوعات قیمتیں 10 دنوں میں چوتھی بار اضافہ

  • دنیا میرے آگے
بھارت :پٹرولیم مصنوعات قیمتیں 10 دنوں میں چوتھی بار اضافہ

نئی دہلی (اے ایف پی) بھارت میں سرکاری تیل کمپنیوں نے پیر کو پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا۔۔۔

، جو گزشتہ 10 دنوں میں چوتھی بار ہے ۔ حکام کے مطابق مشرقِ وسطیٰ میں جاری جنگ اور توانائی کی ترسیل متاثر ہونے کے باعث بھارت میں ایندھن کی قیمتیں مسلسل بڑھ رہی ہیں۔ پٹرول کی قیمت میں دو روپے 61 پیسے فی لٹر اور ڈیزل کی قیمت میں دو روپے 71 پیسے فی لٹر اضافہ کیا گیا ہے ۔اس سے پہلے 15 مئی کو بھی بھارت میں پٹرول اور ڈیزل کی قیمت تین روپے فی لٹر بڑھائی گئی تھی۔اب مزید اضافے کے بعد دہلی میں ایک لٹرپٹرول کی قیمت 102 روپے 12 پیسے جبکہ ڈیزل کی قیمت 95 روپے 20 پیسے فی لٹر ہو گئی ہے ۔اپوزیشن جماعت کانگریس نے وزیر اعظم مودی کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے ۔سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کانگریس نے لکھا اپنے سرمایہ دار دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے مودی عوام کی جیب کاٹنے میں مصروف ہیں۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

مائیک ہیسن کیلئے پاور پلے میں کارکردگی بہتر بنانا بڑا چیلنج

پاکستانی نژاد برطانوی باکسر حمزہ شیراز عالمی چیمپئن بن گئے

بھارتیوں کا گھٹیا پن، ٹریوس ہیڈ کی فیملی کو نشانہ بنا ڈالا

لیونل میسی انجری کا شکار، ورلڈکپ میں شرکت مشکوک

قومی ہاکی ٹیم انڈر 18 ایشیا کپ کیلئے جاپان روانہ

پاکستان ویمنز کرکٹ ٹیم ٹرائی سیریز میں شرکت کیلئے ڈبلن روانہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
قیامت جو سوشل میڈیا ڈھا رہا ہے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سرکار کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
آج کا عظیم دن
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
آئی ایم ایف پر انحصار کی وجوہات
شاہد کاردار
رشید صافی
داخلی سلامتی کا منفرد ماڈل
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن…(2)
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak