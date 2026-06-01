صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیویارک میئرزہران ممدانی کا اسرائیل ڈے پریڈ میں شرکت سے انکار

  • دنیا میرے آگے
نیویارک میئرزہران ممدانی کا اسرائیل ڈے پریڈ میں شرکت سے انکار

نیویارک (مانیٹرنگ ڈیسک)نیویارک سٹی کے میئر زہران ممدانی نے سالانہ اسرائیل ڈے پریڈ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، جس کے باعث دہائیوں پرانی سیاسی روایت پہلی بار ٹوٹ گئی ہے ۔

یہ پریڈ ہر سال پانچویں ایونیو پر منعقد ہوتی ہے اور 1948 میں اسرائیل کے قیام کی یاد میں ہزاروں افراد اس میں شرکت کرتے ہیں۔میئر ممدانی نے پہلے ہی اپنی انتخابی مہم کے دوران واضح کر دیا تھا کہ وہ اس تقریب میں شریک نہیں ہوں گے ۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ فلسطینی حقوق کی حمایت کرتے ہیں، تاہم شہر میں امن و امان کے لیے انتظامیہ مکمل تعاون کرے گی اور پولیس کی بھاری نفری تعینات کی جائے گی۔فیصلے پر مختلف سیاسی و مذہبی حلقوں میں ردعمل سامنے آیا ہے ، بعض نے اسے متنازعہ قرار دیا ہے جبکہ سیاسی مبصرین کے مطابق اس اقدام نے نیویارک کی سیاست میں نئی بحث چھیڑ دی ہے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جدید انسان کا تہذیبی المیہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
لاہور اور تاریخی شناخت
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
بجٹ 2026-27ء اور ملکی معیشت
میاں عمران احمد
کنور دلشاد
28ویں ترمیم کی بازگشت
کنور دلشاد
سعود عثمانی
ان کو دیکھیں کہ ان سے بات کریں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
تقویٰ کی اہمیت اور ثمرات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak