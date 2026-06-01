چینی ہتھیاروں کے ذخائرنے خدشات میں اضافہ کر دیا:جاپان
سنگاپور(دنیا مانیٹرنگ)جاپان کے وزیر دفاع شن جیرو کوئزومی نے چین کے اس الزام کو مسترد کر دیا ہے کہ جاپان نئی عسکریت پسندی کی راہ پر گامزن ہے ۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ چینی ہتھیاروں کے ذخائر نے عالمی برادری کے خدشات میں اضافہ کر دیا ہے ، سنگاپور میں منعقدہ دفاعی سربراہی اجلاس کے آخری روز خطاب کرتے ہوئے کوئزومی نے کہا کہ درحقیقت چین اور اس کے وسیع ہتھیاروں کے ذخیرے نے بین الاقوامی برادری میں سنجیدہ خدشات پیدا کر دئیے ہیں۔واضح رہے جاپان اور چین کے درمیان تعلقات تاریخی طور پر کشیدہ رہے ہیں، جن کی ایک بڑی وجہ دوسری عالمی جنگِ کے دوران جاپان کا چین پر حملہ ہے ۔