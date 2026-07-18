صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایران کیخلاف فوجی کارروائی میں شرکت پر راضی نہیں، اسرائیلی میڈیا رپورٹس غلط:قطر

  • دنیا میرے آگے
ایران کیخلاف فوجی کارروائی میں شرکت پر راضی نہیں، اسرائیلی میڈیا رپورٹس غلط:قطر

دوحہ(اے پی پی)قطر نے اسرائیلی میڈیا کی جانب سے شائع کی جانے والی ان بے بنیاد رپورٹس کو قطعی طور پر مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ قطر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شرکت کی منظوری دے دی ہے ۔

قطر کے انٹرنیشنل میڈیا آفس نے گزشتہ روز بیان میں اس بات پر زور دیا کہ ان دعوؤں کی تشہیر ایسے افراد کی طرف سے کی جا رہی ہے جو قطر کو جنگ میں گھسیٹنے ، ثالثی میں اس کے کلیدی کردار کو نقصان پہنچانے اور خطے کو مزید کشیدگی اور افراتفری کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔قطری حکام نے تنازع کے آغاز سے ہی بارہا واضح کیا ہے کہ قطر نے کبھی کسی پڑوسی ملک کے خلاف فوجی کارروائی میں حصہ لیا ہے اور نہ ہی کبھی لے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

شاہدرہ :مبینہ مقابلہ،ڈکیتی کا ملزم زخمی حالت میں گرفتار

فیصل ٹاؤن ، گلشن اقبال اور دیگر علاقوں میں متعدد وارداتیں

موٹروے ایم-5 پر قیمتی سامان چوری کرنے کی کوشش،2ملزم گرفتار

ویلنشیا ٹائون :گھر سے ماں اور 3بچوں کی لاشیں برآمد،والد گرفتار

گلبرگ :گھریلو جھگڑے پر لڑکی نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی

چونیاں:پٹرول نہ ملنے پر جھگڑا،پمپ گارڈ کی فائرنگ،4نوجوان زخمی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
انتہاپسند بیانیوں کا نیا تصادم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
پرندے‘ جانور‘ شکار اور سپر ٹسکر ہاتھی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بابا گھر پر ہیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
بچوں پر مظالم اور معاشرے کا گہرا سکوت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
تمہاری زلف میں پہنچی تو حُسن کہلائی!
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak