ہٹلر کی رہائشگاہ پولیس سٹیشن میں تبدیل
ویانا (اے ایف پی)آسٹریا نے ایڈولف ہٹلر کی سابقہ رہائش گاہ میں ایک نیا پولیس اسٹیشن قائم کر دیا ہے تاکہ دائیں بازو کے انتہا پسندوں کو نازی ڈکٹیٹر کی جائے پیدائش کو زیارت گاہ بنانے سے روکا جا سکے ۔
آسٹریا نے ایڈولف ہٹلر کی سابقہ رہائش گاہ میں ایک نیا پولیس اسٹیشن قائم کر دیا ہے تاکہ دائیں بازو کے انتہا پسندوں کو نازی ڈکٹیٹر کی جائے پیدائش کو زیارت گاہ بنانے سے روکا جا سکے ۔
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