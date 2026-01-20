صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
محمد اظہارالحق خالد مسعود خان ڈاکٹر حسین احمد پراچہ سلمان غنی رشید صافی حافظ محمد ادریس
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

موسمی امراض کا پھیلاؤ

ملک کے میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں اضافے سے سردی سے متعلقہ امراض‘ بالخصوص وائرل انفیکشنز کے پھیلاؤ میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایک خبر کے مطابق حالیہ ایک ہفتے کے دوران لاہور کے پانچ بڑے سرکاری ہسپتالوں میں سپر فلو اور دیگر موسمی امراض کے 40 ہزار سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ ڈیڑھ دو ماہ سے یہی معمول ہے اور شہر کے بڑے ہسپتالوں میں روزانہ اوسطاً آٹھ ہزار مریض رپورٹ ہونا عوامی صحت کے ایک بڑے بحران کی نشاندہی کرتا ہے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کا غیرمعمولی رش اس امر کا متقاضی ہے کہ اس صورتحال کے اسباب کا حقیقت پسندانہ جائزہ لیا جائے اور انفرادی و اجتماعی سطح پر فوری اقدامات کیے جائیں۔ سپر فلو اور موسمی بیماریوں کی سب سے بڑی وجہ ماحولیاتی تبدیلی اور فضائی آلودگی ہے۔

بارشوں کی کمی کے باعث فضا میں آلودہ ذرات اور وائرس زمین پر نہیں بیٹھتے بلکہ ہوا میں معلق رہتے ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ہسپتالوں میں ادویات اور عملے کی دستیابی کو یقینی بنائے۔ حکومت کو اس حوالے سے آگاہی مہمات بھی چلانی چاہئیں کہ عوام کو موسمی بیماریوں سے بچاؤ کیلئے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں۔ علاوہ ازیں آلودگی کے مستقل تدارک کے اقدامات پر بھی سنجیدگی سے عمل کرنا چاہیے تاکہ فضا صاف ہو سکے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس
کالم آرکائیو