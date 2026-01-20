صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
برآمدات میں کمی

وفاقی ادارۂ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق رواں مالی سال کی پہلی ششماہی(جولائی ۔دسمبر) میں برآمدات میں سالانہ بنیادوں پر 8.5فیصد کمی ہوئی۔ گزشتہ مالی سال کی اسی مدت میں برآمدات کا حجم 16ارب 60کروڑ ڈالر تھا جو رواں مالی سال 15 ارب20کروڑ ڈالر رہا۔ جولائی تا دسمبر غذائی اجناس کی برآمدات میں 40فیصد‘ پلاسٹک کے سامان کی برآمدات میں 43 فیصد‘ فارماسیوٹیکل مصنوعات میں 28 فیصد اور ٹرانسپورٹ کے سامان کی برآمدات میں 36 فیصد کمی ریکارڈ ہوئی۔ برآمدات میں کمی کی سب سے بڑی وجہ مہنگی توانائی ہے‘ دیگر مسائل میں پیداوار میں کمی‘ صنعتی اور معاشی پالیسیوں کا عدم تسلسل‘ سرمایہ کاری میں کمی اور ٹیکسوں کا بھاری بوجھ شامل ہیں۔ حکومت کو برآمدات میں بہتری کیلئے فوری اصلاحات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ صنعتی پیداوار کو فروغ دینے کیلئے سستی اور بلاتعطل توانائی کی فراہمی بنیادی شرط ہے۔

زرعی برآمدات بڑھانے کیلئے کسانوں کو سستی اور معیاری زرعی مداخل کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ پیداوار میں اضافہ اور معیار بہتر ہو۔ علاوہ ازیں ٹیکس‘ ریگولیٹری ڈیوٹیز اور دیگر مالی رکاوٹوں میں کمی بھی ناگزیر ہے تاکہ برآمد کنندگان کا سرمایہ کاری کیلئے اعتماد بحال ہو۔ برآمدات میں کمی صرف وقتی بحران نہیں بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی کیلئے ایک انتباہ ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ برآمدات کی پالیسی کو واضح‘ مستحکم اور سرمایہ کار دوست بنائے‘ اور طویل مدتی اصلاحات کے ذریعے ملکی معیشت کو مستحکم اور عالمی منڈیوں کیلئے مسابقتی بنائے۔

