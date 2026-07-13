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اداریہ
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آلودہ سرنج سکینڈل

کراچی کے آلودہ سرنج سکینڈل میں تحقیقاتی ٹیم نے ڈاکٹروں سمیت طبی عملے کے 37 افراد کے خلاف محکمانہ کارروائی کی سفارش کی ہے جن کی سنگین غفلت کے باعث78 بچے ایچ آئی وی کے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انفیکشن سے بچائو اور کنٹرول کے طریقہ کار پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں۔ قبل ازیں ضلع تونسہ میں ایسا ہی ایک سیکنڈل سامنے آیا تھا جس میں 300 سے زائد بچے ایچ آئی وی جیسے موذی مرض میں مبتلا ہو گئے تھے۔ یہ واقعات انفرادی لاپروائی نہیں بلکہ طبی نظام کے کھوکھلے پن کی عکاسی کرتے ہیں۔ ایک ہی سرنج کا متعدد بار استعمال کوئی نادانی نہیں بلکہ اپنے پیشے سے غداری اور انسانی زندگیوں سے کھلواڑ کے مترادف ہے۔ہسپتالوں میں انفیکشن کنٹرول کے بنیادی اصولوں کو پامال کرنا ایک معمول بن چکا ہے۔

ان حالات میں محض قابلِ استعمال سرنجوں پر پابندی لگانے اور نئے قوانین بنانا ہی کافی نہیں ہو گا بلکہ اس رویے کو بھی جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہو گا جو انسانی جانوں کو بے وقعت سمجھتا ہے۔ اگر اب بھی طبی عملے کی کڑی نگرانی‘ پیشہ ورانہ تربیت اور غفلت کے مرتکب عناصر کو سخت سزائیں دینے کا فول پروف نظام وضع نہ کیا گیا تو یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان واقعات کو ایک ٹیسٹ کیس سمجھا جائے اور ایسے اقدامات کیے جائیں کہ آئندہ ایسے واقعات کا اعادہ نہ ہو سکے۔

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