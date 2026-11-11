صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین
دیگر کالمز
ایاز امیر رؤف کلاسرا شاہد صدیقی سلمان غنی محمد حسن رضا علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اداریہ
WhatsApp: 0344 4450229

آلودگی میں سر فہرست

پیر کے روز بھی لاہور 218پوائنٹس کے مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سرفہرست رہا جبکہ علامہ اقبال ٹاؤن میں فضائی آلودگی کی شرح 1063 پوائنٹس تک جا پہنچی۔ یہ صورتحال واضح کرتی ہے کہ سموگ کے تدارک کیلئے کیے جانیوالے اقدامات ناکافی ہیں۔ لاہور کے علاوہ ملتان‘ شیخوپورہ‘ فیصل آباد‘ گوجرانوالہ‘ سرگودھا‘ ساہیوال اور دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ حکومت انسدادِ سموگ کیلئے ایس او پیز تو جاری کرتی ہے مگر ان پر عملدرآمد نہیں ہوتا ۔ صوبائی حکومت کی جانب سے فصلوں کی باقیات جلانے پر پابندی اور اس پر سختی سے عمل درآمد کے باوجود فضا میں آلودگی کی مقدار سابقہ برسوں سے کم نہیں ہو سکی اورہوا میں آلودگی کے انتہائی خطرناک ذرات (PM2.5) کی مقدار عالمی ادارۂ صحت کے مقرر کردہ معیار سے تقریباً آٹھ گنا بڑھ چکی ہے۔

حکومت کو یہ سمجھنا ہوگا کہ سموگ محض ایک موسمی مسئلہ نہیں بلکہ انسانی صحت اور آنیوالی نسلوں کے مستقبل کا معاملہ ہے۔ اسکے تدارک کیلئے جامع اور طویل مدتی حکمت عملی بنانے اور اس پر سختی سے عملدرآمد کرانے کی ضرورت ہے جس میں ٹریفک‘ صنعت‘ زراعت اور شہری انتظام کے تمام شعبوں کو شامل کیا جائے۔ اگر گاڑیوں اور دیگر اقسام کے دھوئیں میں کمی کیلئے مناسب اقدامات نہیں کیے جاتے اور ایندھن اور ٹائروں کے ربڑ کا معیار عالمی معیار کے مطابق مقرر نہیں کیا جاتا تو فضا میں جان لیوا آلودگی میں مؤثر کمی کیونکر ممکن ہے۔=

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

اگر ٹک ٹاکر ہوتے
اگر ٹک ٹاکر ہوتے
ایاز امیر
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
مولانا بھی بند گلی میں پھنس گئے
رؤف کلاسرا
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
عرفان صدیقی: اسیری کی رات
شاہد صدیقی
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
جنگ کا بوجھ اور امریکی عوام کا فیصلہ
سلمان غنی
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
دنیا کا آدھا زہر‘ تین ممالک ذمہ دار
محمد حسن رضا
اسلام اور نفسیات
اسلام اور نفسیات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کالم آرکائیو