صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرد کو شدید سماجی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے :فریحہ الطاف

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
مرد کو شدید سماجی دباؤ کا سامنا ہوتا ہے :فریحہ الطاف

کراچی (آئی این پی) سابق ماڈل، فیشن ڈیزائنر فریحہ الطاف نے کہا کہ مرد بھی خواتین کی طرح زندگی میں مختلف صدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔۔۔

 ایک انٹرویو میں سابق ماڈل نے کہا کہ مردوں پر بھی سماجی دباؤ بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنی بیوی، بچوں اور پورے خاندان کے لیے کمانے کے ذمہ دار ہوں۔انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا ہوگا اگر مرد و عورت دونوں مل کر کام کریں اور معاشی ذمہ داری بانٹیں، جس سے کسی ایک پر کمانے کا سماجی دباؤ بھی کم ہوگا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

ماہرین نے روئی سے کان صاف کرنیوالوں کو خبردار کر دیا

کیچڑ میں 3دن تک دبے رہنے والا آئی فون ٹھیک نکلا

جین ایڈیٹنگ سے ذہین بے بی تخلیق کرنے کے تجربات

ایپل کی آئی فون کیلئے 65ہزار روپے کی پاکٹ متعارف

دنیا کی پہلی ڈیجیٹل فوٹو آپ کو دنگ کر دے گی

جنوبی کوریا کے ساحل سے 600 سال پُرانا جہاز نکال لیا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ساتویں صدی عیسوی کی ایک خاتون سے ملاقات
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
جٹ جانے تے بجو جانے( مکرّر)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سرسیّد‘ مکتبِ فراہی اور جمہور علما
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
18ویں سے 28ویں ترمیم تک
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
عالم اسلام کا اثاثہ، مفتی محمد تقی عثمانی … (2)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
عملی اصلاح کی بابت چند احادیث …(دہم)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak