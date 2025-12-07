صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلم شوٹنگ کی وجہ سے کاجول،ٹوئنکل کے شو میں نہیں گیا:شاہ رخ

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
فلم شوٹنگ کی وجہ سے کاجول،ٹوئنکل کے شو میں نہیں گیا:شاہ رخ

ممبئی (آئی این پی )بالی ووڈ سپر سٹار شاہ رخ خان نے اداکارہ کاجول اور ٹوئنکل کھنہ کے شو میں شرکت نہ کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا مجھے شو میں مدعو کیا گیا تھا لیکن میں ابھی ایک فلم کی شوٹنگ کر رہا ہوں اور۔۔۔

 یہ بات میں کاجول کو بتاچکا ہوں ۔ شاہ رخ نے گفتگو میں کہا کہ اس حوالے سے میں کاجول اور ٹوئنکل دونوں سے معذرت خواہ ہوں، ان کے شو میں شرکت نہ کرنے پر افسوس ہے کیوں کہ میں شرکت کرنا چاہتا ہوں، سوائے کھانے کے سیگمنٹ کے کیوں کہ اس میں بہت کچھ ہے جو میرے لیے مشکل ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کے دوران 408پوائنٹس کا اضافہ

عالمی ومقامی مارکیٹ میں کمی، سونا 23سو روپے تولہ سستا

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
قوم اور فوج کا ساتھ
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ذکر اُس کا اور اضطراب اپنا
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
اقتدار اور اختیار کی لڑائی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
شخصی انا یا قومی مفاد؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ٹریفک جرمانے اور عوام
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
سرکریک کو ہتھیانے کے بھارتی عزائم بے نقاب
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak