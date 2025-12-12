صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارتی پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر طویل بحث پر وشال دادلانی برہم

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارتی پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر طویل بحث پر وشال دادلانی برہم

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ موسیقار و گلوکار وشال دادلانی نے بھارتی پارلیمنٹ میں وندے ماترم پر 10 گھنٹے کی بحث کو تنقید کا نشانہ بنایا۔

گلوکار نے طنزیہ انداز میں کہا کہ لگتا ہے کہ اس بحث کی وجہ سے بھارت میں بے روزگاری ختم ہو گئی، انڈیگو نجی ایئرلائن کے مسائل حل ہو گئے اور فضائی آلودگی بھی ٹھیک ہو گئی،کیا پارلیمنٹ کا قیمتی وقت عوامی مسائل کے بجائے علامتی بحثوں پر صرف ہونا چاہیے ؟گلوکار نے کہا کہ 10 گھنٹے ایک گیت پر بحث ہوئی ہے ، عوام کے پیسوں کا ایک منٹ پارلیمنٹ میں ڈھائی لاکھ کا پڑتا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ورلڈکپ:فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں مکمل:ایونٹ سے قبل قومی ٹیم کے 6مقابلے

بھارت،ٹیم میں سلیکٹ نہ کرنے پر ہیڈ کوچ کا سر پھاڑ دیا

سڈنی سکسرز نے بابر اعظم کو سپیشل جرسی نمبر الاٹ کردیا

کوہلی اور روہت ٹی ٹونٹی سے کیوں ریٹائر ہوئے کوئی نہیں جانتا:محمد نبی

گھمبیر سمجھتا جو کہہ دیا درست ہے ، حالانکہ ایسا نہیں:آفریدی

آئی ایل ٹی 20،گلف جائنٹس نے شارجہ واریئرز کو شکست دے دی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ
Dunya Bethak