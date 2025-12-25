حسن احمد کے گھر کرسمس کس طرح منائی جاتی،اداکار نے بتا دیا
لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار حسن احمد اور ان کی اہلیہ ماڈل و اداکارہ سنیتا مارشل مسیحی مذہبی تہوار کرسمس کیسے مناتے ہیں اداکار نے بتادیا۔ حسن احمد نے ایک مختصر انٹرویو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔
میں باقاعدہ طور پر کرسمس نہیں مناتا بلکہ سنیتا کی چچی اینجی مارشل ہم سب کو کرسمس پارٹی کیلئے اپنے گھر مدعو کرتی ہیں۔ میں اپنی اہلیہ کی خوشیوں میں اس کیساتھ شامل ہو جاتا ہوں،میں اور میرے بچے سانتاکلاز یا کرسمس ٹری کے ساتھ کوئی خاص انداز میں جشن نہیں مناتے ہیں۔