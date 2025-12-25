صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حسن احمد کے گھر کرسمس کس طرح منائی جاتی،اداکار نے بتا دیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
حسن احمد کے گھر کرسمس کس طرح منائی جاتی،اداکار نے بتا دیا

لاہور(شوبز ڈیسک)اداکار حسن احمد اور ان کی اہلیہ ماڈل و اداکارہ سنیتا مارشل مسیحی مذہبی تہوار کرسمس کیسے مناتے ہیں اداکار نے بتادیا۔ حسن احمد نے ایک مختصر انٹرویو میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 میں باقاعدہ طور پر کرسمس نہیں مناتا بلکہ سنیتا کی چچی اینجی مارشل ہم سب کو کرسمس پارٹی کیلئے اپنے گھر مدعو کرتی ہیں۔ میں اپنی اہلیہ کی خوشیوں میں اس کیساتھ شامل ہو جاتا ہوں،میں اور میرے بچے سانتاکلاز یا کرسمس ٹری کے ساتھ کوئی خاص انداز میں جشن نہیں مناتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج، مندی، 55 فیصد حصص کی قیمتیں گرگئیں

ڈالر مسلسل تنزلی کا شکار، سونا 2 ہزار روپے مزید مہنگا

مرکنٹائل ایکسچینج میں 62 ارب کے 86271 سودے

ماہ رمضان میں آٹے کی قلت، قیمتیں بڑھنے کا خدشہ

پی آئی اے کی نجکاری سے خزانہ مستقل خسارے سے بچ گیا، میاں زاہد

وفاقی چیمبر کی پی آئی اے کے کامیاب بولی دہندہ عارف حبیب گروپ کو مبارکباد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نہیں! جناب سہیل وڑائچ! نہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پارلیمنٹ بہرحال سپریم ہے!
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
فکرِ قائد کی تفہیم میں ابہام کیوں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
بھارت کے ہاتھوں یرغمال جنوبی ایشیا کا امن … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
خیر خواہ طاقتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مجلسِ اتحادِ امت پاکستان کا متفقہ اعلامیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak