صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صبا قمر کا نئے ڈرامے میں بولڈ انداز، صارفین کی تنقید

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
صبا قمر کا نئے ڈرامے میں بولڈ انداز، صارفین کی تنقید

لاہور (شوبز ڈیسک) نامور و سٹائلش اداکارہ صبا قمر ان دنوں ‘کیس نمبر 9’ اور ‘پامال’ میں اپنی مضبوط پرفارمنس کے باعث خبروں میں ہیں،۔۔

جبکہ نئے ڈرامے ‘معمہ’ میں ان کے کردار کو بھی توجہ حاصل ہو رہی ہے ۔ تاہم ‘معمہ’ میں صبا قمر کے انتہائی بولڈ لباس کے انداز پر سوشل میڈیا پر شدید ردِعمل سامنے آیا ہے ۔ اس کے علاوہ ان کا ایک بولڈ فوٹو شوٹ بھی وائرل ہو رہا ہے ، جس میں انہوں نے جدید طرز کا فِٹڈ گاؤن زیبِ تن کیا ہوا ہے ۔ سوشل میڈیا صارفین نے اس اندازِ لباس پر مختلف آرا کا اظہار کیا ہے ، جن میں کچھ نے اسے پاکستانی ڈراموں کے خاندانی مزاج کے خلاف قرار دیا، جبکہ بعض نے نشریاتی 0اداروں اور ریگولیٹری اتھارٹی پر سوالات اٹھائے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

اجلاسوں میں سوتا نہیں ،صرف آنکھیں بند کرلیتا ہوں :ٹرمپ

ایران :مہنگائی کیخلاف احتجاج جاری ، جھڑپیں، 6 افراد ہلاک

2025 بھارت کیلئے بحرانوں کا سال ثابت ہوا:برطانوی اخبار

’ہم فلسطین کو نہیں بھولیں گے ‘استنبول میں 5لاکھ افراد کی ریلی

سعودی عرب: 2025 میں ریکارڈ تعداد میں سر قلم

یوکرین کا ڈرون حملہ 24 افراد ہلاک،50زخمی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
1998ء سے 2025ء تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
فساد کی جڑ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قومی اثاثے اور ہمارے مضبوط ہاتھ
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
روس یوکرین جنگ بند ہونے والی ہے؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
سال بدلا ہے‘ ہم نہیں
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کوئی تو موجیں مار رہا ہے
آصف عفان
Dunya Bethak