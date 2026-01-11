رجب بٹ کی ازدواجی زندگی مبینہ طور پر مشکلات کا شکار
لاہور(شوبزڈیسک )تناز عات کی زد میں رہنے والے مشہور پاکستانی یوٹیوبر رجب بٹ کی ازدواجی زندگی بھی مبینہ طور پر مشکلات کا شکار ہے۔
کیونکہ ان کے سالے عون محمد سوشل میڈیا پر ان کے خلاف بیانات دے رہے ہیں۔اس معاملے پر اب رجب بٹ نے خاموشی توڑتے ہوئے انسٹاگرام پر اپنی اہلیہ اور سالے کو آخری وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس مزید ریکارڈنگز اور سکرین شاٹس موجود ہیں اور وہ اب یہ سب برداشت نہیں کریں گے ۔ ان کی والدہ، بہن، خاندان اور یہاں تک کہ کمسن بچے کو بھی بلاوجہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔انہوں نے الزام لگایا کہ ذاتی معلومات پھیلانا، ہمدردی حاصل کرنے کے لیے من گھڑت کہانیاں بنانا اور سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانا بند ہونا چاہیے ۔رجب بٹ نے واضح کیا کہ ان کا بیٹا ‘کیوان’ ان کی اولین ترجیح ہے اور اس معاملے پر مزید بحث نہیں ہوگی۔ شادی کا مستقبل اللہ کے ہاتھ میں ہے ، مگر ذاتی کردار کشی کسی صورت قابلِ قبول نہیں۔