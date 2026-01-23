صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ودیا بالن کو پاکستان لاکر ڈرامہ بنانا چاہوں گی:مدیحہ امام

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ودیا بالن کو پاکستان لاکر ڈرامہ بنانا چاہوں گی:مدیحہ امام

لاہور(این این آئی)اداکارہ مدیحہ امام نے کہا ہے کہ ودیا بالن کو پاکستان لاکر ڈرامہ بنانا چاہوں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ٹی وی کی بھی شاندار اداکارہ ثابت ہوں گی۔

ایک انٹر ویو میں مدیحہ امام نے کہا کہ ودیا بالن اگر پاکستان آتی ہیں تو ہماری ٹی وی انڈسٹری میں ایک بہترین اضافہ ہوسکتی ہیں۔بھارت میں کام کے سوال پر مدیحہ امام نے کہا کہ میرے خیال میں اداکاروں کو دنیا میں ہر جگہ کام کرنا چاہیے لیکن یہ حساس معاملہ ہے اس لیے چیزوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور اچھا فیصلہ کرنا چاہیے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج،تیزی ،49فیصدحصص کی قیمتیں بڑھ گئیں

ڈالر کی قدر مزید کم،تولہ سونا 800 روپے سستا

کانسٹانٹا بندرگاہ اہم میری ٹائم گیٹ وے بن سکتی ، رومانیہ

نان لیدر فٹ ویئر کی تیاری کیلئے پاک چین معاہدے کی منظوری

موبی لنک نے آئی ایس او کی جدید عالمی سرٹیفکیشن حاصل کرلی

پاک قطرجنرل تکافل کے آئی پی او کی21گنازائد سبسکرپشن

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ
Dunya Bethak