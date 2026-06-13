صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹائر ہوکر گھر کے کاموں سے بہتر ہے فلموں میں کام کرتا رہوں:اکشے

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ریٹائر ہوکر گھر کے کاموں سے بہتر ہے فلموں میں کام کرتا رہوں:اکشے

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ کے سینئر اداکار اکشے کمار فلمی انڈسٹری میں تین دہائیوں سے زیادہ وقت گزارنے اور 150 سے زائد فلموں میں کام کرنے کے بعد، کیا اب وہ ریٹائرمنٹ کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟

 اکشے کمار نے اس کا جواب نفی میں دیا اور کہا فی الحال ایسا نہیں ہے ، بلکہ شاید کبھی بھی نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ کام چھوڑنا ان کے منصوبوں میں شامل نہیں۔ اکشے کے مطابق ریٹائرمنٹ کا خیال انہیں اس لیے بھی پسند نہیں کیونکہ گھر پر بیٹھنے سے ان کے ذمے مزید کام آ جائیں گے بہتر یہی ہے کہ میں کام پر جاتا رہوں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

12وارداتیں،ڈاکوؤں نے 8شہریوں کو لوٹ لیا

گوجرانوالہ:غیرت کے نام پر بیٹی،داماد،گھریلو ملازم قتل

مبینہ پولیس مقابلے ،مزید2ملزم ہلاک،4 زخمی گرفتار

کوٹ لکھپت :درخت سے لٹکتی تشدد زدہ لاش برآمد

دکاندار کا تشدد، 14سالہ ملازم لڑکا جاں بحق

فروخت کیلئے دی گئی لاکھوں روپے مالیت کی توڑی خورد برد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
علاقائی دانش کی ضرورت
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
سارا ملک ہی ای لائسنس پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بھیرہ،پھُلاں دا سہرا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
امریکہ ایران مذاکرات پس و پیش کا شکار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
سارا جھگڑا مفادات کا ہے
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی مثالی حکمرانی
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak