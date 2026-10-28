صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھارت چھوڑنے کا نوٹس معطل عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بھارت چھوڑنے کا نوٹس معطل عمران خان کو بڑا ریلیف مل گیا

ممبئی(شوبز ڈیسک)بالی ووڈ اداکار عمران خان کو بھارت چھوڑنے کے نوٹس کے خلاف قانونی جنگ میں عارضی ریلیف مل گیا۔

ممبئی ہائی کورٹ نے اداکار کو جاری فارنرز ریجنل رجسٹریشن آفس کا نوٹس اگلی سماعت تک معطل کردیا۔ بھارتی اداکار امریکی شہری اور اوورسیز سٹیزن آف انڈیا کارڈ ہولڈر ہیں۔ کیس کی اگلی سماعت پیر 2 نومبر کو سہ پہر 3 بجے ہوگی۔ایڈیشنل سالیسٹر جنرل انیل سنگھ نے عدالت کو زبانی یقین دہانی کروائی کہ اس دوران عمران خان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ڈاکوؤں کی شہریوں کو یرغمال بناکر لاکھوں کی لوٹ مار

آئی جی نے پولیس ملازمین،اہلخانہ سے مسائل سنے ، احکامات جاری

چوہنگ اور کوٹ لکھپت سے 2بچے مبینہ طور پر اغوا

سینکڑوں پتنگیں،ڈور کی 8چرخیاں برآمد،دوملزم پکڑے گئے

گڑھی شاہو:کم عمر بچوں کی نازیبا ویڈیو وائرل کا 1ملزم گرفتار

خاتون کی مبینہ خودکشی، قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درج

آج کے کالمز

ایاز امیر
تہران اجلاس کوئی چھوٹا واقعہ نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیروں کی مٹر گشت
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
راولپنڈی کے قدیم چائے خانے… (3)
شاہد صدیقی
سلمان غنی
اتحادِ اُمہ کی اہم پیش رفت
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پہاڑوں کا خزانہ، عوام کا خالی دامن
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کاروبار کے شرعی اصول
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak