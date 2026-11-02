صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی ایک اور ویڈیو مداحوں کی توجہ کامرکز

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
ہانیہ عامر اور عاصم اظہر کی ایک اور ویڈیو مداحوں کی توجہ کامرکز

لاہور (شوبز ڈیسک )اداکارہ ہانیہ عامر اور گلوکار عاصم اظہر ایک بار پھر سوشل میڈیا صارفین کی گفتگو کا موضوع بن گئے ہیں۔

اس بار دونوں کے حوالے سے قیاس آرائیاں عاصم اظہر کی سالگرہ کی تقریب کی تصاویر اور ویڈیوز سامنے آنے کے بعد شروع ہوئیں۔ عاصم اظہر نے حال ہی میں اہل خانہ اور قریبی دوستوں کے ساتھ اپنی 30ویں سالگرہ منائی اور تقریب کی جھلکیاں سوشل میڈیا پر شیئر کیں۔ پوسٹ کی نویں سلائیڈ نے خاص طور پر مداحوں کی توجہ حاصل کی، جن کا خیال ہے کہ اس میں ہانیہ عامر بھی موجود ہیں اورجوڑی ایک ساتھ کک سکوٹر چلاتے دکھائی دے رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

کاٹن زونز میں گنے کی کاشت، نئی شوگر ملز پر پابندی کا مطالبہ

نئے میثاق کی تشکیل پر پیشرفت کی جائے ، اشرف بھٹی

پنک ٹوبر 2026، این بی پی کی بریسٹ کینسر آگاہی مہم

پاکستان عالمی سطح پر اپنی شناخت منوا رہا ہے ،میاں کاشف

نمائش نے توقعات سے زیادہ کامیابیاں سمیٹیں،کارپٹ مینو فیکچررز

کوئٹہ میں موصول ہونے والے ہائی بلز کی وضاحت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
یہی زندگی ہے
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گدھے سے کاکروچوں تک
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
ٹیکس اہداف، نیا بینکنگ نظام اور معیشت
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
دہلی کا حوضِ خاص اور لاہور سے محبت
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
پہاڑی چوٹی اورکانچ کا چبوترہ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
شکرگزاری
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak