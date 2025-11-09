چودھری پرویز الٰہی کوعدالت حاضری سے استثنیٰ مل گیا
لاہور (دنیا نیوز)منی لانڈرنگ کیس میں چودھری پرویز الٰہی کی حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی گئی۔
سپیشل سنٹرل عدالت لاہور میں ایف آئی اے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت جج کے رخصت پر ہونے کے باعث بغیر کارروائی ملتوی کر دی گئی، ڈیوٹی جج نے کیس کی سماعت 25 نومبر تک مؤخر کر دی۔عدالت نے سابق وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی کی ایک دن کی حاضری سے استثنیٰ کی درخواست منظور کر لی، کیس میں شریک دیگر ملزم عدالت میں حاضری کیلئے پیش ہوئے ۔یاد رہے کہ عدالت پرویز الٰہی کی بریت کی درخواست پر پہلے ہی فیصلہ محفوظ کر چکی ہے جو مناسب وقت پر سنایا جائے گا۔